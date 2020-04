Gedichte, Lieder, Spiel-Tipps - vor allem aber Kontakt!

„Länger ist es jetzt schon her,

dein Platz im Kindergarten, der ist leer.

Das Virus hat das alles gemacht,

doch wir haben stets an dich gedacht.

Wenn alles ist vorbei wird es wieder schön,

dann können wir uns endlich im Kindergarten wieder sehn.

Mama, Papa, Oma, Opa bringen dich dann wieder zu uns her, eines sollst du wissen, wir vermissen dich sehr :)“

Dieses und andere selbst gereimte Gedichte haben Elementarpädagog_innen, besser bekannt unter Kindergärtner_innen an Kinder geschrieben.