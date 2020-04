Kinderrechte dürfen keine Pause machen!

Recht auf Bildung

Weltweit wird in Krisenzeiten häufig Bildung als erstes ausgesetzt, wie etwa während der Ebola-Krise 2014. Auch in Österreich war die Schließung der Schulen eine der ersten wichtigen und notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19.

Die langjährige Erfahrung von UNICEF zeigt, wie wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche – auch wenn sie nicht in die Schule gehen können - weiterhin die Möglichkeit haben, zu lernen. Im krisengebeutelten Jemen zum Beispiel unterrichten Lehrer_innen trotzdem weiter, obwohl ihnen seit zwei Jahren kein Gehalt bezahlt wurde. Bildung und ein geregelter Tagesablauf sind extrem wichtig für Kinder. UNICEF setzt sich vor Ort im Jemen aber auch für Bildungsprojekte auf der ganzen Welt ein, damit Kinder so schnell wie möglich wieder lernen können. Oft kommt dabei auch unsere Schule in der Kiste zum Einsatz.