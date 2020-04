Auch Armutskurve muss abgeflacht werden!

Die Bundesjugendvertretung (BJV) macht darauf aufmerksam, dass armutsbetroffene Kinder aufgrund der Corona-Krise in einer besonders prekären Lage sind. „Die Corona-Krise zeigt uns drastisch die Schieflagen in der Gesellschaft auf, wenn es um Wohnsituation, Einkommen oder technische Ausstattung geht. Viele Schieflagen haben sich nun weiter verschärft“, so BJV-Vorsitzende Caroline Pavitsits.

Jetzt gehe es darum, all die Kinder und Jugendlichen treffsicher zu unterstützen, die Hilfe brauchen: „Armutsbetroffene Kinder dürfen jetzt nicht im Stich gelassen werden“, so der Appell der gesetzlichen Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen in Österreich.