Leiter oder Pech-Schlange: Brettspiel über Armut

Konvention und Realität

Alle Kinder haben das Recht auf bestmögliche Förderung, auf angemessenen Lebensstandard, Leistungen der sozialen Sicherheit, sowie das Recht auf altersgemäße Erholung und die Teilnahme am kulturellen Leben. Kein Kind darf diskriminiert werden. All diese Grundsätze der Kinderrechtskonvention sind selbst in Österreich – für viele Kinder und Jugendliche ein weit entfernter Wunschtraum.

Junge Menschen sind europaweit die am stärksten von Armut betroffene Bevölkerungsgruppe auch in Österreich und Salzburg: Gelten im Bundesland 17 Prozent der Gesamtbevölkerung als armutsgefährdet, sind es in der Gruppe der Null- bis 18-Jährigen sogar 25 Prozent. Noch stärker betroffen sind Kinder aus kinderreichen Familien oder Alleinerzieher_innen-Haushalten mit 28 und 44 Prozent.

Trotz dieser hohen Zahlen wird Armut in unserer Gesellschaft tabuisiert. Anstatt die Armut an der Wurzel zu packen und zu überwinden, wird die Verantwortung im politischen Diskurs auf die Betroffenen abgewälzt und dies jeweilige Person als „selber schuld“ dargestellt.