Kinder bilden einen 5er gegen Kinderarmut

Konkrete Vorschläge

Die Volkshilfe hatte im Vorjahr – gemeinsam mit den Schuldnerberatungen – ein Modell für eine solche Grundsicherung für alle Kinder und Jugendlichen erarbeitet. Vorgeschlagen wird dabei ein monatlicher Grundbetrag von 200 € (der Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag ersetzen würde). Dazu käme ein einkommensgeprüfter Anteil von bis zu 425 €. Diese Höhe würde allen Familien zukommen, deren jährliches Einkommen unter 20.000 € liegt. Ab dann würde sich dieser Betrag verringern – bis zu einer Obergrenze von 35.000 € jährlichem Einkommen.

Die Kindergrundsicherung wird übrigens – wie es die Kinderrechtskonvention aber auch die Jugendwohlfahrt verlangt – für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft gefordert.

Wird die neue Regierung eine solche Kinder-Grundsicherung, wie immer die dann auch heißen könnte – nicht in Angriff nehmen, so würde den Chefs am Ballhausplatz dann wirklich die Ziffernnote 5 in Sachen Kinderarmut gebühren.

