„Mangelhaft“: Kinderrechts„Zeugnis“ für Österreich

Die Kinderrechtskonvention beinhaltet auch einen Mechanismus zur regelmäßigen Überprüfung (im Schnitt alle fünf Jahre). In 42 inhaltlichen Artikeln sind Rechte festgelegt, die allen Kinder dieser Welt zustehen – solche, die ihr Leben schützen, aber auch solche, die ihnen gewährleisten, selber mitreden zu dürfen. In weiteren 12 Artikeln beschloss die UNO, dass und wie sie sich drum kümmern wollen, dass diese Rechte eingehalten werden. Dazu tagt am UNO-Sitz Genf drei Mal im Jahr ein internationaler Ausschuss mit 18 Expert_innen, der sich jeweils einen Tag einem Land widmet.

Dafür schickt die jeweilige Regierung einen Bericht, was sie in Sachen Umsetzung getan hat. Außerdem schicken aus vielen Ländern zivilgesellschaftliche Organisationen einen ergänzenden – nicht schöngefärbten – Bericht.

Der Ausschuss hört Regierungvertreter_innen und solche aus der Zivilgesellschaft an und gibt dann Empfehlungen, was gegebenenfalls noch zu verbessern sei. Die Länderzeugnisse orientieren sich übrigens nicht am internationalen Vergleich, sondern an den gegebenen Möglichkeiten der jeweiligen Staaten. Es geht also nicht darum, dass Österreich sich ausruhen kann, weil es keine Kinderarbeit, -Sklaven, -Hunger, -Analphabetismus usw. gibt, sondern was möglich wäre bzw. sein müsste.