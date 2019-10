Damit „Kinderfressen" nicht "leicht gemacht“ wird ...

Alle Themen kamen von Kindern und Jugendlichen

Was in den 1 ¼-Stunden – zuerst auf der großen Bühne des Volkstheaters in Wien (21./ 22. Oktober) und später der kleinen des Volx-Margareten (4/5.November) – gespielt wird, ist Ergebnis von mehr als einem Dutzend Workshops. Die Theater- und Performance-Gruppe „Die schweigende Mehrheit“ war im Frühjahr in vielen Schulen – nicht nur im Zentrum der Stadt – in Wohngemeinschaften usw. und hat dabei Themen gesammelt. Was den Kindern und Jugendlichen wichtig war, ist in jenen Stücktext eingeflossen, den Tina Leisch verfasste. Zur Wichtigkeit an Themen gehörten nicht nur inhaltliche, sondern auch das Aktiv-Werden, Protest und das Eintreten für eine bessere Welt. Damit „ Kinderfressen“ eben verhindert werden kann.

Alle Kinder und Jugendlichen, die sich fürs Mitmachen auf der Bühne beworben haben, so erzählt Tina Petković (13) dem Kinder-KURIER „haben dann einen Fragebogen bekommen, ob wir nur sprechen oder auch singen oder tanzen wollen. Das haben sie gebraucht, um die Rollen zu finden, die zu jeder und jedem passen.“

Genau, Lieder kommen auch vor im Stück. Und trotz der Fülle an ernsten Themen, bleibt – so ergab der Besuch einer Probe – noch der eine oder andere humorvolle Moment.

