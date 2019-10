„In andere Rollen schlüpfen“ und „Wichtiges sagen!“

Kinderrechte auch in der WG

Deniz Can Toprak hat schon viele Auftritte hinter sich. Er war Teil des Musikprojektes Superar, zwei Jahre bei den Wiener Sängerknaben, „schon mit 7 hab ich einem Zirkustheater mitgespielt“ und nun in diesem Stück. Hier gibt er den Dikta... äh Präsidenten des Landes in dem Kinder Coltan abbauen müssen - für Handys ganz wichtig. Dem eher zynischen Herrscher sind die protestierenden Kinder so ziemlich wurscht. Er lässt sich aber gern auf das Spiel mit der der Beraterin ein, auf nett zu tun, damit die Konzerne mit vorgegebener „sauberen“ Zertifikaten ihre Weste sozusagen weiß waschen.

„Auch wenn der Text und die Szenen so ungefähr schon vorgegeben waren, konnten wir selber sagen und spielen in welche Richtung sich die Figur entwickelt. Ich bin so ein kräftiges Staatsoberhaupt. Das so streng zack-zack sagt, was zu tun ist.“

Ob das angenehm sei?

„Naja, schon irgendwie, weil er das Sagen hat. Aber am meisten Spaß macht mir an dem Stück die Zusammenarbeit mit den anderen Kindern. Auch wenn manche Probentage schon ganz schön anstrengend sind.“

Trotz aller Freude und Leidenschaft „wird Theater für mich nicht mein Leben, aber ein Hobby bleiben“.

Kinderrechte sind übrigens in der WG in der der 13-jährige Musik-Mittelschüler lebt, „immer wieder ein Thema, wir haben da auch eigene Kinder-Teamsitzungen“.