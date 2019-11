Noch einige Hausaufgaben zum Geburtstag

Eltern machen Stress

Defizit orten sie vor allem beim Wissen von Eltern. So posten Kinder Fotos nackter oder kranker Kinder und verletzen damit deren Persönlichkeitsschutz. Außerdem überschütten so manche (Helikopter-)Eltern ihre Kinder noch dazu mit totalem Freizeitstress. Ohne die Kinder zu fragen, ob sie diesen oder jenen Sport, Kurs oder was auch immer wirklich machen wollen, werden die „Kleinen“ eingeteilt. Obendrein hätten Kinder auch das Recht auf elterliche Fürsorge, also Zeit mit ihren Müttern und Vätern. Vor allem letztere, so die beiden angehenden Kindergärtnerinnen, sollten Papa-Monat und Väterkarenz in Anspruch nehmen, um die Bindung zu ihren Kindern aufzubauen.

In ihrer künftigen Arbeit wollen sie – das solle aber nach Möglichkeit in allen Bildungseinrichtungen so sein – dass Kinder schon von sehr jung an, Schubladendenken und Vorurteile überwinden lernen und alle als gleich(wertig) akzeptieren, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft und ob sie sich überhaupt als Mädchen oder Bub fühlen, Stichwort Gender X. Kinder sollten früh bestärkt werden, ihren eigenen Weg zu finden – und gehen zu wollen.

https://www.kinderhabenrechte.at