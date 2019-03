Mehr Umweltschutz, weniger Baustellenlärm, keine Armut!

Ein Eis-Automat bei jeder Bim-Haltestelle, Schoko für alle und jederzeit ... So und ähnlich lauteten die Ansagen Erwachsener als sie hörten, dass Kinder-KURIER und SchauTV eine Reportage von einem Kinder-Workshop über Zukunfts-Ideen für Wien machen wollen. Ach, welche Augen werden sie – und so manch andere – machen, wenn sie hier lesen (sehen/hören – wann der TV-Beitrag on air geht, ist noch unklar), was Kinder einer der dritten Volksschulklassen in der Grünentorgasse ( Wien-Alsergrund) an diesem Vormittag erarbeitet haben. Und das ganz ohne (Themen-)Vorgaben und Einschränkungen - um das gleich hier klarzustellen.