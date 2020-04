Kinder ab Anfang Mai schrittweise in Schulen lassen

In einem offenen Breif wendet sich das " Netzwerk für kindergerechte Schulen" an den Bildungsminister. Der - Bief - wird hier - in voller Länge - veröffentlicht.

„Herr Bildungsminister Heinz Faßmann: „Lassen Sie die Kinder ab Anfang Mai wieder in die Schulen!“

In kleineren Gruppen, Schritt für Schritt. Die Jüngeren und die bisher nicht Erreichbaren voran, sie brauchen es am dringendsten!

Lassen Sie die Schulen bei der Öffnung verantwortungsvoll und pädagogisch autonom handeln mit zentralen Zielvorgaben und unter Einhaltung aller wichtigen Vorsorgemaßnahmen!

Richten Sie unverzüglich eine breite Schul Taskforce ein!

Unter letzterem versteht das „überparteiliche Netzwerk für kindergerechte Schulen“ – schaumonito.at – „sofortige Einrichtung einer breiten, beim BMBWF angesiedelten, transparenten Taskforce zur multiperspektivischen Begleitung aller schulischen Maßnahmen aktive Einbeziehung von Pädagog*innen, Bildungswissenschaftler*innen, Bildungs-NGOs, Gewerkschaftsvertreter*innen, Sozial- und Gesundheitsexpert*innen, Elternvertreter*innen, Bildungssprecher*innen aller Parlamentsparteien. Vor und bei jeder ministeriellen Verordnung ist diese Taskforce einzubinden“, so Josef Reichmayr, jahrzehntelanger Gründungsdirektor der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau (ILB) in der Aussendung des Netzwerks.