Puzzles: Eine erstaunlich einfache Antwort auf den digitalen Stress

Das Puzzle ist nicht nur erwachsen, sondern auch digital geworden. So kann man heutzutage etwa am Smartphone oder Tablet tüfteln. Im Internet lässt sich ein individuelles Fotopuzzle per Mausklick selber gestalten. Auch Promis hat die Puzzle-Lust gepackt: Modemacherin und Ex-"Spice Girl" Victoria Beckham legte Ehemann David zu Weihnachten ein Tausend-Teile-Puzzle unter den Baum. Herziges Detail: Das fertige Puzzle ergibt das Foto ihrer gemeinsamen vier Kinder.

Dass beim Puzzeln am Display die Haptik zu kurz kommt, sieht Kipman nicht zwingend als Problem: "Gerade auf Reisen ist es sinnvoll, auf die digitale Variante umzusteigen. Echte Puzzles sollte man Kindern aber nicht verwehren." Das Angreifen sei auch nicht für alle Kinder gleich förderlich: "Es gibt Kinder, die lernen besser auf der haptischen, andere besser auf der abstrakten Ebene. Aus Studien wissen wir, dass vor allem Buben zwischen vier und acht Jahren beim Lernen stark von der Wahrnehmung durch Berühren profitieren. Bei Mädchen ist die Kurve flacher, sie können schon vom Beobachten eines Puzzles, das gelöst wird, etwas mitnehmen."