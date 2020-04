Gratis-Kinder-Bilder-Buch: Coronavirus

Corona ist in aller Munde – sozusagen. Alle reden drüber, alle schreiben, im Fernsehen kommen kaum noch andere Nachrichten. Eine Art Monster, vor dem alle in die Wohnungen flüchten müssen und dort am besten kaum rausgehen sollen …

Was aber ist es? Warum braucht’s viele dieser Einschränkungen? Worum geht’s dabei? Nach einigen auch leichten, gut verständlichen Erklär-Videos gibt’s seit nun – am Tag nach dem Welttag des Buches – auch ein vor allem an Kinder gerichtetes Bilderbuch auf Deutsch: „Coronavirus – Ein Buch für Kinder“.