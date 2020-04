Vernichtungsmaschine, Seifenblasen ... Sebis Kampf gegen Corona

Selber was tun!

Die Hoffnugn auf den Osterhasen oder die Virus-Bande ist das eine, er aber will selber was tun, das ist ihm wichtiger. Und so kam er auf die Idee: „An Seifenblasen rutscht das Virus ab!“, sagt Sebi. Daher geht er oft mit der Mutter vors Wohnhaus in Wien-Meidling und bläst Seifenblasen in die Luft – natürlich mit dem Mindestabstand, meist sogar weit mehr. Aber so manche der luftigen Blasen fliegt ja viel weiter – bis zu anderen Leuten hin. Und die freuen sich immer. Ein Lachen hin, ein Lachen zurück – auch das hilft – zumindest für die Stimmung – und Lachen stärkt ja auch die Abwehrkräfte ;)

Übrigens, wie ist das mit Seifenblasen und dem Virus? Das fragte der Kinder-KURIER den bekannten Physiker und Direktor des Planetariums, derzeit aber auch Checker von Lern-Planet auf W24, Werner Gruber. „ Seifenblasen können sogar noch mehr, sie zerstören das Virus, indem sie seine Hülle auflösen“, so Gruber, „deswegen ist ja auch das gründliche Händewaschen mit Seife so wichtig!“