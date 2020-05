Klorollen werden Kämpfer_innen gegen Corona

Niki, Rosalind, Hippie & Co.

Auch Moritz (6) schuf – in dem Fall vor allem aus Klorollen – Kämpferinnen und Kämpfer. Zuerst bastelte er Niki, später Rosalind und Hippie und noch einige andere. Von seinen fantasievollen Heldinnen und Helden erfuhr auch seine Tante und Taufpatin Barbara Riedl- Wiesinger.

Moritz‘ Vater ließ sich von der Idee anstecken und rief über Facebook zum Basteln weiterer Klorollen-Kämpfer_innen auf.

Und so gesellten sich noch so manch monströse Held_innen zur „Armee“ ggen Corona wie Tiffy (schlanke Geschenkpapiertante), Purprot (the Genious Spaceman), Herbie (the Great Austrian Speedstar), Madame Octopus, Fritz (lustiger Drache), Sirikit (Königin der Herzen), Twiggy (Waldurmel), Bockerlatia (Waldfee) oder Fips (listiger, einäugiger Uhu). Sie alle unterstützen die Anti-Corona-Monsterarmee.