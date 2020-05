Damit das Virus-Monster blass und blässer wird

COLOP entwickelt und produziert seit mehr als vier Jahrzehnten Motiv-, Bastel- und Kinderstempeln. Im Schnitt produziert die Unternehmensgruppe 15 Millionen Stempel samt den dazugehörigen Ersatzprodukten wie Stempelkissen und Farb-Fläschchen.

Weltweit beschäftigt das Unternehmen 550 Mitarbeiter_innen, davon 200 am Standort des HeadQuarters in Wels (OÖ). Der zweitgrößte Standort liegt in der Tschechischen Republik (160 Mitarbeiter_innen). Produziert wird weitgehend hochautomatisiert mit Fertigungsrobotern, 98 Prozent der Stempel gehen in den Export.

Wirtschaftliche Kennzahlen über Umsatz und seine Entwicklung gebe man generell nicht raus, so mehrere Firmenvertreter_innen von COLOP auch auf mehrfache Rückfragen.

