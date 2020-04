Halt geben, Ehrlichkeit, sowie Zuversicht

Zeitleiste

Die erste bezeichnet er Psycho-Edukation: Kinder brauchen klare Infos, beispielsweise wer in welcher Weise gefährdet ist und dass sich da Kinder weniger Sorgen machen müssen. Wobei Vavrik dagegen ist, Kinder mit Infos zu überschütten, sondern eher umgekehrt darauf zu hören, welche Fragen sie haben. Insofern plädiert er auch für „Schutz vor allzu vielen Medien, also nicht junge Kinder vor die Zeit im Bild zu setzen“.

Zu den schon wichtigen Infos zählt er aber eine Art Zeitleiste, um einem diffusen Gefühl der „Ewigkeit“, eines neuen Dauerzustandes entgegen zu wirken. Also beispielsweise jetzt am Kalender zu zeigen, heute ist dieser Tag, ab 14., also in weniger als einer Woche beginnen zusätzliche Geschäfte aufzusperren usw.