Lust am Lesen: Wie uns Bücher verändern

Ergänzt statt verdrängt

Und wie sieht es mit anderen, alternativen Buchformen aus? "Hörbücher sind gerade für Kinder eine tolle Ergänzung, um Geschichten aus Büchern zu transportieren", sagt Grünzweig. Für schwächere Leser könnten sie zudem eine Brücke sein, ein Buch ganz durchzulesen.

"Die Vorlesesituation mit einer Bezugsperson können sie aber nicht ersetzen, hier laufen neben dem Hören der Geschichte auch andere, sozial wichtige Prozesse ab." Der Anteil der verkauften Hörbücher am Gesamtmarkt betrug im Jahr 2018 zwei Prozent – im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 10,1 Prozent.

Die Verkaufszahlen bei den klassischen, physischen Hörbüchern sind damit rückläufig. Hingegen wachsen die Umsätze vor allem bei digitalen Plattformen und Streaminganbietern. Ähnlich wie in der Musikbranche mit Spotify, Apple Music und Co. hält die Idee des digitalen Abonnements immer mehr im Buchhandel Einzug. Eine große Verdrängung droht aber auch von dieser Front nicht.

Für Herms ist es ohnehin weniger die wachsende Bandbreite an Leseangeboten, die das Buch potenziell bedroht. "Die größten Konkurrenten sind meiner Meinung nach Ungeduld, Erwartungsdruck und die ständige Verfügbarkeit von Vorgekautem – und schlechtes Fernsehen."

Auch Grünzweig zufolge tritt das Buch heutzutage primär mit dem schier unendlichen Unterhaltungsangebot in Wettbewerb. "Online-Videos, das Internet, die Smartphonenutzung, digitale Spiele oder Streamingdienste rangieren in der Liste der Medienbeschäftigung in der Freizeit vor dem Buch, dennoch ist das Lesen von Büchern für rund 40 Prozent der jungen Menschen eine regelmäßige Freizeitbeschäftigung. Ich glaube daher, dass wir Büchern zutrauen sollten, dass sie auch in Zukunft ein wichtiges Medium für das Lesen sein werden." Stichwort Unterhaltung: Für den Buchhandel bietet etwa die Verschränkung von Film und Buch auch Vorteile: "Denn jede Verfilmung befördert auch das gedruckte Buch", betont Grünzweig.

Alles in allem scheint sich der Büchermarkt also nicht in Richtung einer Loslösung von gedruckten Werken zu bewegen, sondern eher dahin, in Zukunft möglichst komfortable Plattformen für Hybridnutzer, also Konsumenten von E-Books, Hörbüchern und physischen Büchern, bieten zu können.