Niksen: Die niederländische Kunst, nichts zu tun

Antikes Dolcefarniente

Revolutionär ist die Kunst des Nichtstuns nicht. Begriffe dafür gibt es quer durch alle Kulturen. In Italien beschreibt beispielsweise das "Dolcefarniente" das "süße Nichtstun". In der Philosophie und Literatur werden dessen Vorzüge seit Jahrhunderten gepriesen. Aristoteles erklärte in einer seiner bedeutendsten ethischen Schriften einst: "Die Glückseligkeit scheint in der Muße zu bestehen." Er erfasste das Nichtstun als konträres Gegenstück zur Arbeit – als völlig zwecklose, aber höchst sinnvoll verbrachte Zeit.

Für den römischen Staatsmann Cicero galt jeder, "der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann", als unfrei. Die liebenswürdige und (vermeintlich!) nicht allzu geistreiche Kinderbuchfigur Pu der Bär prägte den Satz: " Nichtstun führt oft zum allerbesten Irgendwas." Und behielt recht. Psychologen und Hirnforscher konnten in Studien belegen, wie wichtig Momente des Nichtstuns sind: Sie fördern nicht nur die Regeneration und stärken das Gedächtnis, sie sind geradezu die Voraussetzung für Kreativität und Ideenreichtum.

Auch für Hamming liegen die Vorteile auf der Hand: " Niksen zwingt uns, innezuhalten. Unser Aktivitätslevel wird durch die Hektik des Alltags immer höhergeschraubt. Durch Niksen kann man den Erregungszustand wieder normalisieren und Langzeitschäden vorbeugen. Dafür reichen schon ein paar Minuten täglich, in denen man runterkommt."

Müßigsein als Business

Dass im Nichtstun auch ein Geschäft steckt, zeigen Projekte wie jenes des deutschen selbst ernannten Glücksprofis Jan Philip Johl. Der ehemalige Top-Unternehmer bringt seit einigen Jahren gestressten Managern auf seinem Hof in der hessischen Stadt Offenbach bei, wie sie effektiv nichts tun können. Workaholics blättern dafür stolze Summen hin.

Das Buch des deutschen Autors Björn Kern "Das Beste, was wir tun können, ist nichts" wurde vor etwas über drei Jahren zum Bestseller. Darin übt sich Kern in Gesellschaftskritik, stellt den Tätigkeitswahn infrage – und weist auf sein zerstörerisches Potenzial hin: "Heute wird nicht derjenige gesellschaftlich geächtet, der Dieselmotoren herstellt oder mit Land und Nahrungsmitteln spekuliert, sondern der, der zu Arbeitszeiten in Ruhe sein Bierchen auf der Parkbank trinkt. Letzterer richtet aber keinerlei Schaden an", erklärt er im Interview. Und er geht noch weiter: " Nichtstun hält sich keine Arbeitssklaven in Bangladesch und verursacht kein CO2. Es ist friedlich und umweltfreundlich."

Für den deutschen Autor ist Nichtstun mehr als nur ein Entschleunigungsmoment. Er sieht das größere Ganze: "Im besten Fall kann gelungenes Nichtstun die Gesellschaft wieder näher zusammenbringen. Aus dem sinkenden materiellen Wohlstand kann ein viel kostbarerer Zeitwohlstand entstehen."