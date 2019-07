Warum man bei Nichtstun Kraft tankt

Gar nicht so einfach, die Sache mit dem Nichtstun. Still werden, runterkommen, ausklinken. Im besten Fall schweifen dabei die Gedanken ab und man driftet schnurstracks ins Reich der Tagträume ab. Ein angenehmer Zustand, für den sich auch Neurowissenschafter interessieren. Vor allem seit der Radiologe Marcus Raichle von der Washington University in St. Louis zu Beginn der 2000er-Jahre ein sonderbares Phänomen entdeckt hat.

Bei Probanden, die zu Testzwecken untätig, bisweilen leicht gelangweilt, in der Röhre eines Tomografen lagen, zeigte sich, dass plötzlich ein spezifisches Netzwerk von Hirnarealen zu arbeiten begann. Raichle taufte die Kortex-Regionen Default Mode Network, zu deutsch: Ruhemodusnetzwerk.