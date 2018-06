Trinken in Unterwäsche: Ist Päntsdrunk das neue Hygge?

Im hohen Norden ist Kalsarikänni eine gängige Freizeitbeschäftigung. Immerhin findet sie sich sogar im Länderkunde-Guide des finnischen Außenministeriums.

Finnish Art of Drinking at Home

Jedenfalls ist Kalsarikänni, oder Päntsdrunk, der Netzgemeinde bereits ein Begriff. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt ein neues Buch des finnischen Autors Miska Rantanen mit dem Titel "Päntsdrunk: The Finnish Art of Drinking at Home. Alone. In Your Underwear."

In dem Buch beschreibt Rantanen, wie die Finnen mit den halbnackten Solo-Trinkgelagen dem kalten, dunklen skandinavischen Winter begegnen, der soziale Außenaktivität meist undenkbar macht. Stattdessen wird auf mehrlagige Outfits verzichtet und auf der Couch bei angenehmer Zimmertemperatur getrunken.