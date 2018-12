Entschleunigen: Wenn die Seele nicht mit uns Schritt halten kann

Der Psychologe und Psychotherapeut Wolf-Dietrich Zuzan plädiert für mehr Eigenverantwortung: „Der Stress hat sich durch die Digitalisierung geändert, ist in Summe aber nicht mehr geworden. Die Menschen machen sich den Stress selbst, er ist selten allein von externen Faktoren abhängig. Das Handy kann nichts dafür, wenn wir ständig erreichbar sind.“ Zuzan bringt den Begriff „Fasten an Beteiligungen“ in die Diskussion. Wir sollten überlegen, was wir wirklich brauchen und wie wir uns abgrenzen können. Das gilt nicht nur für das digitale Thema. „Wer sich überall beteiligt, ist reif für die Psychotherapie.“ Anstatt sich von anderen in Besitz nehmen zulassen, sollten wir uns die Freiheit nehmen, Kontakte abzulehnen. „Setzen wir uns selber Grenzen. Sie machen uns das Leben schöner.“