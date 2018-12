Matthias Strolz: „Ohne Ausstieg wäre ich krank geworden“

Was Matthias Strolz seit seinem Abschied aus der Politik betreibt, ist für ihn eine Form von Archäologie – nur mit dem Unterschied, dass er keinen historischen Fundort umgräbt, sondern in seiner Psyche und seinem Leben wühlt. „Ein Archäologe bewertet nicht sofort, er nimmt nur wahr. Derzeit schaue ich mir selbst zu. Am Abend sage ich dann, interessant, was ich da gefunden hab’“, schildert er den Prozess, seit er beschlossen hat, sein Leben zu entschleunigen.

Wie ein Archäologe versucht der Ex-Parteichef dann Hypothesen aufzustellen, was ihm die Information für sein neues Leben bringen könnte. Noch ist der Neos-Gründer nicht am Ziel. Noch hat er, der sich selbst als „Gärtner des Lebens“ begreift, die Felder, die er künftig bestellen will, nur sehr grob abgesteckt. Für die finalen Festlegungen braucht es nochmals einen klaren Schnitt – der komplette Rückzug ist als letzter Schritt der Entschleunigung angesagt. „Auch von den sozialen Kontexten und Medien. Das gelingt mir in Österreich nicht.“ Deswegen taucht Strolz im Jänner nun für drei Wochen in Indien ab.