Behutsam formt Davina Choy aus cremeweißem Strickgarn eine kleine Schlaufe. Das lose Ende zieht sie von hinten hindurch. Die so geknotete Schlinge fädelt Choy auf eine dicke Nadel aus Holz. Dann wickelt sie das am Knäuel hängende Garn um ihren Finger, fährt mit der Nadel unter den Wollstrang, hebt diesen an, lässt ihn auf die Nadel gleiten und zieht ihn dort fest. "Und das ist meine erste Masche", sagt sie.