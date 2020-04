Kinder brauchen nun auch Platz zum Spielen!

„Spiel- Sportplätze sind abgeriegelt, rausgehen kann man nur mit Eltern und seine Freunde und Freundinnen trifft man nur noch virtuell: Die aktuellen Regelungen zur Pandemie-Eindämmung treffen Kinder unverhältnismäßig hart, und damit wiederum auch ihre Angehörigen.“ Nach dieser einleitenden Feststellung des Ist-Zustandes erhebt das „Fachstellen-Netzwerk für Jugendarbeit und –politik die Forderung, dass Kinder eben auch Platz zum Spielen brauchen.

Insbesondere für Familien in beengten Wohnverhältnissen ohne Ausweichmöglichkeiten in den eigenen Garten oder auf andere Spielflächen sowie in stark verdichteten Innenstadtquartieren ohne ausreichende Freiflächen im Wohnumfeld ist die Situation inzwischen sehr angespannt. Darum meinen wir sollte es dringlichst zu einer schrittweisen Öffnung der Spielplätze kommen! …