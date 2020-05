Wie Corona die Zukunft der Kinder prägt

Unsicherheit auffangen

Unterricht, Tagesrhythmus, Freunde – und damit ein Stück Normalität – kehren nun langsam wieder ins Leben zurück. Was bedeutet es, nach so langer Zeit wieder in den echten Schulalltag einzusteigen? Mit versetzten Stuhlreihen, Desinfektionsmitteln an jeder Ecke und Abstandsregel sei klar, dass in naher Zukunft kein ganz normaler Alltag möglich sein wird, betont Plener. "Am besten, man spricht die Gegebenheit aktiv an. Je früher und klarer man Dinge kommuniziert, desto geringer die Unsicherheit." Grundsätzlich sei die Schulpause verkraftbar, weil mit den langen Sommerferien vergleichbar. Kindern, die Angst davor haben, in die Klasse zurückzukehren, gilt es Mut zu machen: "Man sollte das hervorheben, was das Kind im Homeschooling vermisst hat."

Ob die Krise einen bleibenden Eindruck bei Kindern, gar seelische Spuren hinterlassen wird? "Kinder sind unbefangener darin, sich an Neues, auch extreme Erfahrungen, anzupassen. Wenn ihnen ein sicheres Umfeld den Raum dafür gibt. Im Grunde gehe ich davon aus, dass die Einschnitte ähnlich prägend sein werden wie Tschernobyl 1989 oder die Terroranschläge des 11. September", sagt Plener.

Was Kinder in der Corona-Krise erleben, prägt sie sehr, ist sich Soziologin Zartler sicher. Mit den Familien wird sie weiterhin in Kontakt bleiben: "Wir müssen erkennen, dass wir Kinder nicht nur durch die Krise begleiten müssen – sondern auch aus der Krise heraus."