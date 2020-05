Coronavirus: Welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung?

Da Kinder meist kaum Symptome haben, husten sie weniger und verbreiten weniger Viren, so eine These. Durch ihr kleineres Lungenvolumen ist auch die Menge der Ausatemluft geringer. Andererseits haben sie mehr und engere Sozialkontakte – das wiederum könnte eine Virenverbreitung begünstigen.

Der Schweizer Covid-19-Experte Daniel Koch sieht es sogar als vertretbar an, wenn Großeltern Kinder unter zehn Jahren umarmen: Hier gebe es praktisch kein Risiko. Viele andere Experten stimme dem nicht zu: Das Risiko mag geringer sein, aber es liege nicht bei Null.

Strenger betont, dass er die Maßnahmen für die Schulen nicht infrage stellt: „Die sind angesichts unseres nicht kompletten Bildes wichtig. Aber es geht darum, dass man Kinder und Jugendliche nicht pauschal als die Treiber dieser Pandemie verdächtigt.“

Nur wenige Kinder in Spitalsbehandlung

Eine positive Nachricht: In Österreich waren bisher nur wenige Kinder mit Covid-19 in Spitalsbehandlung. „Wir haben noch keine Gesamtzahl, aber viele von uns angefragte Kinderkliniken hatten erkrankte Kinder nur im niedrigen einstelligen Bereich, manche auch gar keine. In der Regel war der Verlauf mild“, sagt Strenger. Ihm sei bisher auch nur ein Fall eines Kindes auf einer Intensivstation bekannt – „dieses ist bei uns in Graz und hatte eine starke Entzündung im Bauchraum. Mittlerweile geht es ihm aber schon wieder besser“. Ob es sich dabei um jene dem „Kawaski-Syndrom“ (eine schwere Gefäßentzündung) ähnliche Erkrankungsform gehandelt hat, von dem in der Vorwoche Kinderärzte aus Deutschland, Italien und Spanien berichteten, ist aber unklar, betont Strenger. Der Infektiologe Burgmann betont, dass man aus Österreich derartige schwere Verläufe bisher nicht kenne.