Studie: Kinder haben so viele Viren im Rachen wie Erwachsene

Bei einer Studie in chinesischen Haushalten und mit einer begrenzten Zahl von Kontaktverfolgungen in Deutschland habe man gesehen, dass sich die Ansteckungsrate von Kindern mit SARS-CoV-2 in Familien nicht von der bei Erwachsenen unterscheide. Ist eine infizierte Person im Haushalt, stecken sich Kinder und Erwachsene mit der gleichen Häufigkeit an. Allerdings ist unklar, in welchem Ausmaß Kinder die Infektion in Kindergärten, Schulen und in Familien weitergeben. Und ob das Verbreitungspotenzial vielleicht niedriger ist als bei Erwachsenen.

Externe Umstände

Dass solche verlässlichen Daten noch fehlen, hänge auch damit zusammen, dass Schulen und Kindergärten geschlossen wurden, bevor dort entsprechende Beobachtungsstudien beginnen konnten, heißt es in der Studie. Und durch die geschlossenen Schulen und Kindergärten sei es deshalb bis jetzt auch weniger wahrscheinlich gewesen, dass Kinder die primäre Ansteckungsquelle in Familien waren. Im Gegenteil: Kinder standen bisher immer am Ende von Übertragungsketten in Haushalten, weil Erwachsene (z. B. die Skifahrer) die Infektion in die Haushalte brachten und eben nicht die Kinder, sagte Drosten in seinem NDR-Podcast.

Wie viele Menschen sind an Kindern infizieren, könnte man im Kindergarten messen, aber das sei bisher nicht möglich gewesen. Deshalb habe man diese Studie mit der Viruslast im Rachenabstrich durchgeführt.