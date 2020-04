Sterben am Coronavirus: Was die ersten Obduktionen zeigen

Und er betont: "Der einzige gemeinsame Risikofaktor bei den zwölf Verstorbenen war ihr Alter 60 plus – aber das ist ja nichts. Ein etwas vorgeschädigtes Herz oder eine etwas beeinträchtigte Lunge hat man bald in dem Alter." Er bringt ein Beispiel: "Wenn jemand Herzschwäche hat, gut damit lebt und dann verstirbt er mit einer schweren Covid-Erkrankung, ist eindeutig das die Todesursache. Dieser Patient hätte noch viele Jahre leben können. Zu sagen, die Alten oder Kranken wären sowieso gestorben, ist menschenverachtend. Denn die Covid-Erkrankung war eindeutig lebensverkürzend. Deshalb sind Schutzmaßnahmen so wichtig."