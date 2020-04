Coronavirus: Welche längerfristigen Folgen eine Infektion haben kann

Schlaganfälle

US-Ärzte berichten von einer Schlaganfallhäufung auch bei jüngeren Patienten unter 50 Jahren. „Gerade bei Jüngeren könnte die Verletzung der Herzgefäße durch das Virus eine Rolle spielen – denn Jüngere haben ja in der Regel gesunde Gefäßwände“, sagt der Neurologe Wilfried Lang vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien. „Meistens kommen zwei Mechanismen zusammen – die Verletzung in der Gefäßwand und die erhöhte Thromboseneigung.“ Im Herz kann sich dann ein Gerinnsel bilden, das vom Blutstrom in das Gehirn eingeschwemmt wird. „Das ist aber nur bei schweren Verläufen von Covid-Erkrankungen der Fall, es gibt keinen Grund zur Verunsicherung.“ In Wuhan kamen 2,8 Prozent der Covid-19-Patienten aufgrund eines Schlaganfalls in ein Spital.