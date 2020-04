US-Star-Virologe: „Mich überrascht nichts mehr“

Georgia, Tennessee, South Carolina sind einige der US-Bundesstaaten, die in dieser Woche alles wieder aufsperren wollen, von den Stränden bis zu den Kinos. Was halten Sie davon?

Ich finde das extrem beunruhigend. Die Leute bleiben ja nicht innerhalb der Grenze ihres Bundesstaats. Und dann haben wir Bundesstaaten, die sich strikt an die Ausgangspflicht und die Sperrzonen halten, und auf einmal kommen andere Menschen daher, die exponiert waren und das Virus dann auch dort verbreiten. Das ist ein ungeheures Risiko für uns alle. Die Leute müssen das in ihre Gehirne bekommen: Alles, was wir derzeit haben, um das Virus unter Kontrolle zu halten, ist Isolation und physische Distanz. Und Tests, die uns erlauben, das auf intelligente Weise zu machen. Wenn wir einen Impfstoff haben, wird das alles obsolet werden. Wenn wir die richtigen Medikamente haben, wird es auch anders werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Alles, was wir jetzt haben, ist gesunder Menschenverstand. Und dann gibt es Verrückte – besonders unter Jugendlichen –, die sagen, wir sollten Covid-Partys veranstalten, weil wir sind ja jung und gesund. Das ist kompletter Irrsinn.

Was halten Sie von der Verschwörungstheorie, dass Covid-19 in einem chinesischen Labor produziert wurde?

Unsinn. Es gibt keinen einzigen Beweis dafür. Aber es gibt den Beweis, dass Covid-19 in Fledermäusen entstand, und dass die chemisch-genetische Verknüpfung des Virus in Fledermäusen und Menschen dieselbe ist. Diese Viren entstehen in der Natur, und ehrlich gesagt ist das eine Wunde, die wir uns selbst zugefügt haben. Wenn wir unsere Habitate nicht zerstören würden, keine Zwangsmigration hätten, Armut und viele andere Gründe wie Waldsterben, gäbe es viel weniger Risiko. Das sind alles Dinge, die wir uns selbst antun. Wir haben nun alle drei bis fünf Jahre eine Pandemie irgendwo auf der Welt und nun weltweit, das ist eine Steigerung. Wenn wir den Ausbruch erfolgreich kontrollieren und eindämmen, wie wir das mit Lujo in Südafrika taten, dann hört keiner davon. Aber wenn alles schiefgeht, geht die Welt den Bach runter.

Wie sieht die Zukunft aus?

Testen. So viel wie möglich. Die Kurve abflachen. Und dann eine langsame Lockerung des Ausnahmezustands, in dem wir uns befinden. Damit meine ich, eine Rückkehr zu einigen Erfahrungen, die wir kennen, aber sicher nicht sofort das Aufsperren von überlaufenen Bars, Restaurants und Kinos. Und Masken tragen. Im Büro, im Supermarkt, überall, wo wir mit Fremden in Kontakt kommen. Zu einer alten Normalität werden wir erst zurückkehren können, wenn der Impfstoff da ist.