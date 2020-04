Expertinnen in der Corona-Krise: Drei Frauen gegen das Virus

Mai Thi Nguyen-Kim: Aufklärerin auf YouTube

Chemische Prozesse, Genetik – was Mai Thi Nguyen-Kim im Netz erklärt, ist komplex, kommt aber an. Die promovierte Chemikerin, Moderatorin („Quarks“) und Wissenschaftsjournalistin betreibt auf YouTube einen populären Kanal: Mehr als 800.000 Menschen haben „ maiLab“ abonniert, den sie mit Funk, dem Jugendkanal von ARD und ZDF produziert. Ihr Erklärvideo zur Covid-19-Pandemie klickten bisher mehr als 5,7 Millionen an.

Zuletzt warnte die 32-Jährige in einem Kommentar für die Tagesschau, warum die strengen Maßnahmen wichtig sind und das bewusste Herbeiführen von Herdenimmunität nicht umsetzbar ist. Wenn darüber unser Gesundheitssystem nicht zusammenbrechen soll, ginge das nur mit starken Einschränkungen über einen Zeitraum von einem Jahr – unmöglich, analysierte sie. Neben positivem gab’s dafür auch negatives Feedback – etwa von jenen, die das Virus als leichte Grippe abtun oder „Meinungseinheitsbrei“ orten.

Kampf gegen Fake News

Nguyen-Kim kennt das. Es war auch der Begriff „alternative Fakten“, der 2017 aus dem Weißen Haus in die Welt drang und in ihr den Wunsch weckte, aufzuklären, wie man in der Zeit über sie erfährt. „Früher hat man geglaubt, was Wissenschafter gesagt haben. Jetzt nicht mehr“, sagte sie da.

Das Angebot aus der Industrie hatte die Chemikerin, die in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg aufwuchs, und am MIT sowie in Harvard forschte, schon am Tisch – doch sie lehnte ab. Stattdessen baute sie ihren Videokanal aus. Und beweist, dass man in sozialen Medien nicht nur mit Empörung oder Zuspitzung Reichweite erlangt, wie sie BrandEins wissen ließ: „Je länger wir für die Recherche gebraucht haben, desto besser kommt es an (..) je tiefer wir gehen, desto besser.“