Angela Merkel und Corona: Die Rückkehr der Krisenkanzlerin

Das kommt auch im Ausland an. Die New York Times feiert Merkel für ihre nüchterne, zurückhaltende Art, die ihr intern schon mal zur Last gelegt wurde. In der Krise aber wirkt sie, was sich in den Umfragen abzeichnet. Laut Forschungsgruppe Wahlen kommt Merkel auf 80 Prozent Zustimmung. Dass sie ihre Kanzlerschaft ob der Popularitätswerte zu verlängern gedenkt, wie die Bild-Zeitung spekulierte, ist schwer vorstellbar.

Zudem weiß sie, wie flüchtig Werte sind und wie schnell die Stimmung umschlagen kann. Zwar war Merkel beim Volk immer beliebt (ihre schlechtesten Werte von 50 Prozent hatte sie 2010), aber im Geschreie der „Merkel-hau-ab“-Rufe im Wahlkampf 2017 ging das unter. Rechtspopulisten hatten sich ihre Flüchtlingspolitik von 2015 zum Thema gemacht.

Merkel und der kleinste gemeinsame Nenner

Was die Kanzlerin aus dieser Zeit mit heute verbindet: Sie ist keine, die den Kurs vorgibt, eher eine die zuhört und versucht, gegensätzliche Positionen zusammenzubringen und den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. So praktiziert sie es in ihren Regierungen, so versuchte sie 2015 und in den Folgejahren eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage zu finden. Und so wird sie es vermutlich auch demnächst tun, wenn innerhalb der EU-Staaten um die Finanzhilfen gerungen wird.

Im kleineren Kreis hat sie ähnliche Runden alle zwei Wochen mit den Ministerpräsidenten, wo jeder gerne nach seiner Façon handeln würde. Zuletzt platzte ihr danach mal merkeluntypisch der Kragen. In einer CDU-Telefonkonferenz beschwerte sie sich über „Öffentlichkeitsdiskussionsorgien“. Gemeint war die rheinland-pfälzische Regierung, die die Ladenöffnungen sehr freizügig auslegte.