Deutschland und Corona-Maßnahmen: Lockerungsübungen im Kanzleramt

Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai

Die Kontaktbeschränkungen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern will man jedenfalls bis 3. Mai verlängern, ließen sie wissen. "Was wir erreicht haben, ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg", erklärte Merkel. Deshalb: "kein falsches Vorpreschen". Die Kontrollen an deutschen Grenze will man für weitere 20 Tage durchführen. Auch Versammlungs- und Reiseverbote sollen bestehen bleiben sowie das Verbot religiöser Veranstaltungen. Wobei es darüber noch in dieser Woche ein Gespräch über das weitere diesbezügliche Vorgehen geben wird.

Unter bestimmten Hygiene-Auflagen können hingegen ab Montag Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter wieder öffnen. "Wir im Süden werden das wohl etwas zeitversetzt machen", erklärte Söder, der auch die bayerischen Schulen erst am 11. Mai wieder aufsperren lassen will.

Zudem sei vereinbart worden, dass alle Großveranstaltungen bis Ende August verboten blieben, dazu gehören Festivals, Konzerte oder Schützenfeste. "Geisterspiele" der Bundesliga ohne Publikum sollten erlaubt werden, Fitness-Clubs aber geschlossen bleiben. Ebenso Gastrobetriebe und Hotels.

Von einer Maskenpflicht will man hingegen nicht sprechen, diese aber "dringend empfehlen", etwa im Bus, in der Bahn und in Geschäften. In zwei Wochen wollen Kanzlerin und Ministerpräsidenten erneut über weitere Schritte beraten.