Corona-Lockdown: Deutschland sucht nach Ausstiegsfahrplan

Von Zuständen wie in Spanien oder Italien blieben die Deutschen bisher verschont: Die Todesrate wäre mit Blick auf die Zahl der Infizierten gering, was in vielen Medien aufschlug. So rätselte die New York Times über das "Ausnahmeland" und holte Expertenmeinungen ein. Das Robert Koch-Institut ( RKI) erklärte die niedrigen Zahlen damit, dass man von Anfang an breit getestet und den Erreger früh entdeckt habe. Dadurch seien viele Fälle erfasst worden, die mild verlaufen.

Allerdings warnte das Institut, sich deshalb in Sicherheit zu wiegen – auch mit Blick auf Lockerungspläne. Für ein Ende des Lockdowns sei es noch zu früh, erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag. Zur Debatte um Schulöffnungen hat sein Institut andere Positionen als die Leopoldina. So wäre es epidemiologisch sinnvoller, ältere Schüler in die Schulen zu lassen, weil sie eher die Abstandsregeln einhalten würden als Jüngere. Gut möglich, dass die Absperrbänder an den Spielplätze noch länger im Wind flattern werden.