Berliner Nachtleben: Die Party ist vorbei, und was jetzt?

Wo die Leute jetzt, wo alles zu hat, überhaupt feiern? Vielleicht zu Hause vor dem PC. Einige Clubs bieten DJ-Sets an, streamen Live-Musik und Performances. Zum Teil auch für den guten Zweck, wie bei der Initiative der Berliner Clubcommission und des Reclaim Club Culture Netzwerks. Bei #UnitedWeStream können die Besucher der Seite freiwillig Spenden, das Geld geht an unter Coronavirus-Quarantäne notleidende Clubs und Künstler, ein Teil auch an die zivile Seenotrettung im Mittelmeer.

Telefonzellen-Disko

Und da gäbe es einen Club, der vielleicht einzige in Europa, der zurzeit noch offen hat: Eine goldene Telefonzelle in Friedrichshain. Für zwei Euro kann man auf einem Bildschirm sein Lied auswählen und tanzen – an der Decke kreist eine Discokugel. Zwei bis drei Leute passen rein. "Manche geben sich gleich vier bis fünf Sessions", berichtet Tommy, einer der Betreiber. Da sich die Tanzpartner in der Regel sehr vertraut sind, hätte er keine Bedenken, die Telefonzellen-Disco zu schließen. Allerdings spüren sie, dass sie derzeit von deutlich weniger Tanzfreudigen benutzt wird. Sie steht in der Nähe von Clubs, die ja alle geschlossen sind. "Das Nachtleben ist tot", stellt Tommy fest. Welche Folgen das für die Berliner Szene haben wird, lässt sich derzeit schwer abschätzen. "Es hängt von der Dauer der Maßnahmen ab, die erste Finanzspritze gab es bereits, wie lange das hilft, weiß keiner."

Freiberufliche, Soloselbstständige und Firmen mit höchstens zehn Mitarbeitern können seit Freitag Mittag Anträge aus den Zuschussprogrammen einfordern. Je nach Betriebsgröße gibt es bis zu 15.000 Euro Soforthilfe. Das Problem: Die IT-Infrastruktur war nicht auf den Ansturm vorbereitet. Die Server brachen zusammen. Auch das ist Berlin.