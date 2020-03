Deutschland: Neue Maßnahmen und (Macht-)Kampf gegen das Virus

Für Unmut hätte bei dem Gespräch das Vorpreschen von Markus Söder gesorgt. Der bayerische Ministerpräsident ließ vergangenen Sonntag noch in seinen Gemeinden und Städten wählen, um kurz darauf den "Katastrophenfall" auszurufen. Während die Kanzlerin am Mittwoch in ihrer Rede an die Nation um die Vernunft der Menschen warb ("Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst"), setzte er um, was er für richtig hielt. So kündigte er am Freitag bayernweite Ausgangsbeschränkungen an: Ohne triftigen Grund dürfe man das Haus, die Wohnung nicht verlassen.

Noch bevor Merkel mit ihm und den anderen Länderchefs wie geplant entscheiden konnte. An seiner Linie will er festhalten. Der erzielte Kompromiss von Bund und Ländern sei "in Ordnung", erklärte Söder der dpa. Und ließ wissen, damit würde alles bestätigt, das in Bayern schon umgesetzt wurde. Das Bild, das er also zeichnet: Söder gibt den Takt vor – mit Maßnahmen und viel Präsenz.