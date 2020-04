Deutschland: Ein kleines bisschen Alltag kehrt zurück

650 Liter Desinfektionsmittel lässt der Berliner Senat von Montag an in die Schulen der deutschen Hauptstadt liefern. Denn seit gestern gilt dort: Hände desinfizieren und auf dem Weg in die Prüfungsräume sowie dort einen Abstand von 1,50 Meter einhalten. Nach fast fünf Wochen sind zirka 14.600 Berliner Abiturienten am Montag in ihre Schulen zurückgekehrt, um Prüfungen zu schreiben.

Nicht nur in Berlin, auch in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg sitzen die Abschlussjahrgänge in den Klassen. In anderen Ländern ist das bereits passiert ( Hessen hielt Abi-Prüfungen im März unter strengen Auflagen ab) oder wird in den nächsten Tagen geschehen; mancherorts auch erst im Mai.

Ähnlich wie in Schulen gibt es auch in anderen Bereichen seit gestern Lockerungsmaßnahmen: Nicht in jedem Bundesland gilt das Gleiche. Dass länderspezifische Lösungen möglich sein müssen, darüber ist sich die Politik durchaus einig. Aber Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hatte vorab eine Warnung für die Länderchefs parat: "Wir dürfen nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen und uns gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten", mahnte er via Bild am Sonntag.