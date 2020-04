Virologe Krammer: "Zweite Welle kann große Wucht haben"

Eine etwaige zweite Welle der Covid-19-Pandemie im Herbst könnte wegen der dann vermutlich breiteren Verteilung des Virus und dem gleichzeitigen Auftreten von Influenzaerkrankungen "auch eine größere Wucht haben". Das sagte der österreichische Virologe Florian Krammer am Montag in einer Video-Diskussion der Universität Linz. Die Impfstoffentwicklung sieht der Forscher auf einem guten Weg.

Historische Beispiele von Pandemien würden zeigen, dass zweite Wellen im Herbst bzw. Winter durchaus auch stärker ausfallen können. Im Fall des neuen Coronavirus sei durchaus möglich, dass es durch die Lockerung der Containment-Maßnahmen nicht mehr nur zu lokalen Clustern, sondern zu einer flächigeren Verteilung mit eher wenigen Fällen kommen kann. Nehmen dann die Ansteckungsraten wieder zu, lasse sich die Situation möglicherweise schlechter in den Griff bekommen als das in den vergangenen Wochen bei den Fall-Häufungen etwa in den Skigebieten der Fall war.

Koinfektionen mit Influenza

Gefährlich könnte auch werden, wenn im Winter vermehrt Koinfektionen mit Influenza auftreten. Derartige Fälle habe es bereits gegeben und "sie sind meistens nicht gut ausgegangen", sagte Krammer, der an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York ( USA) forscht und dort kürzlich einen Antikörper-Labortest auf das neue Coronavirus entwickelt hat.

Damit gehen er und sein Team nun u.a. dem "sehr komplexen Thema" der Immunität nach überstandener Erkrankung nach. Bei anderen humanen Coronaviren-Infektionen sei man in der Regel für ein bis drei Jahre geschützt. Man könne "davon ausgehen, dass das auch beim neuen Virus so ist", so Krammer, der aber auf das Fehlen von Daten dazu hinwies. Am Mount Sinai-Spital in New York wurden in den vergangenen Wochen teilweise um die 2.000 Covid-Patienten gleichzeitig behandelt. Man habe gesehen, "dass der Großteil neutralisierende Antikörper entwickelt hat", was in den meisten Fällen mit einem gewissen Schutz zusammenhänge.