Jüngere Covid-19-Patienten: Berichte über plötzliche Schlaganfälle häufen sich

SARS-CoV-2 könnte bei Menschen im mittleren Alter (zwischen 30 und 50 Jahren) plötzliche Schlaganfälle verursachen. Und zwar auch dann, wenn diese an keiner schwerwiegenden Vorerkrankung leiden. Mit dieser Einschätzung ließen US-Ärzte vergangene Woche aufhorchen.

Es gebe zunehmend Hinweise darauf, dass eine Corona-Infektion die Blutgerinnung beeinflussen und damit das Risiko für Schlaganfälle erhöhen könnte, erklärte Thomas Oxley, Neurochirurg am Mount Sinai Hospital in New York gegenüber CNN. "Das Virus scheint eine erhöhte Gerinnung in den großen Arterien zu verursachen, was zu einem schweren Schlaganfall führen kann", sagte Oxley.

Siebenfache Zunahme

In einer Untersuchung, die diese Woche im New England Journal of Medicine erscheinen soll, berichtet Oxley zusammen mit Kollegen, dass am New Yorker Mount Sinai Hospital innerhalb von zwei Wochen fünf Patienten wegen eines Schlaganfalls behandelt wurden, etwa sieben Mal so viele wie in einem vergleichbaren Zeitraum. Alle waren unter 50 Jahre alt und wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wiesen jedoch lediglich leichte oder gar keine typischen Symptome (Fieber, trockener Husten, Kurzatmigkeit, Lungenentzündung, etc.) auf.

"Unser Bericht zeigt eine siebenfache Zunahme der Häufigkeit plötzlicher Schlaganfälle bei jungen Patienten in den letzten zwei Wochen. Die meisten dieser Patienten haben keine Krankengeschichte in der Vergangenheit und die meisten waren mit leichten Covid-Symptomen zu Hause", fügte er hinzu.