So heftig können auch junge gesunde Menschen erkranken

Angesichts solcher extrem schwieriger Situationen ärgert sich Graziadei, „wenn behauptet wird, Covid-19 sei nicht schlimmer als die jährliche Grippe“. „Derart aggressive Influenza-Verläufe habe ich eigentlich nie gesehen. Mir ist nur ein einziger ganz schwerer Influenzapatient bekannt, den wir nach Innsbruck überstellen mussten. Insgesamt waren es in den vergangenen zwei Jahren an die sieben Influenzakranke, die beatmet werden mussten. Aber so viele beatmungspflichtige Covid-19-Patienten hatten wir alleine in den vergangenen fünf Wochen, insgesamt waren bisher 35 schwer Erkrankte auf unserer Intensivstation. Wir waren über Wochen voll. Und schon gar nicht kommen drei Wochen künstliche Beatmung bei jungen Influenza-Patienten vor – mit jung meine ich Menschen unter 60.“