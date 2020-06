Experten zu Corona-Impfpflicht: Informieren besser als zwingen

Impfpraxis vereinfachen

Auch das praktische Vorgehen bei der Impfung müsse überdacht werden. Als Beispiel nannte Paul jene gegen die Influenza, die extra in der Apotheke abgeholt werden und in die Arztpraxis gebracht werden muss. "In anderen Ländern wird auch in der Apotheke geimpft oder durch Pflegepersonal", sagte Paul und betonte, dass dadurch Hürden genommen werden könnten, die Menschen aktuell von einer Impfung abhalten.