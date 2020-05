Corona-Ansteckungsrisiko: So gefährlich ist es im Flugzeug

Beim Dachverband der Fluggesellschaften ( IATA) hält man es deshalb nicht für notwendig, Sitze freizulassen. Die Kabinenatmosphäre mache die Virenübertragung schwierig. Zudem könnten nur 62 Prozent aller Sitze verkauft werden – wirtschaftlich sei eine Auslastung aber erst ab 77 Prozent. „Sinnvoller ist es mit Masken zu arbeiten, anstatt Sitze freizulassen“, sagt Gruber. Aus rein medizinischer Sicht wäre eine Begrenzung der Passagieranzahl natürlich sinnvoll, „aber man muss auch die wirtschaftliche und ökologische Komponente sehen. Auch diese haben Auswirkungen auf die Gesundheit“, so Hutter. Er meint damit etwa die Folgen von Arbeitslosigkeit oder erhöhte Treibhausgasemissionen durch mehr Flüge.

Gefahr bei Bewegung

Die Passagiere in den zwei Reihen vor und hinter einem infektiösen Patienten sind am meisten gefährdet, bei einer Flugdauer von mehr als acht Stunden steigt das Infektionsrisiko weiter an. Es gibt aber Fallberichte von Influenza-Infektionen auch außerhalb des Zwei-Reihen-Abstandes. Hier spielen vor allem Bewegungen von Passagieren und Crew eine Rolle. Bei der AUA prüft man daher, wie der Kontakt zwischen Mitarbeitern und Passagieren reduziert werden kann. „Das Risiko auf Null zu schrauben ist praktisch unmöglich“, so Hutter. „Ziel muss sein, es so zu senken, dass es nicht höher ist als im öffentlichen Raum. Das scheint machbar zu sein.“