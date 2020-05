Tourismus: Warum Airlines trotz Coronavirus abheben wollen

Klingt absurd, macht aus Sicht der Airline-Manager aber durchaus Sinn. Schließlich tobt am Flughimmel ein Konkurrenzkampf. Jeder hat Angst, Marktanteile an den Wettbewerb zu verlieren. Für relativ neue Anbieter wie die Wizz Air sei das eine gute Chance, um neue Kundengruppen anzusprechen, die sonst mehr oder weniger aus Prinzip mit einer der alteingesessenen Airlines fliegen. Die Gefahr aus Sicht der etablierten Fluglinien: Dass Kunden merken, dass sie sich in den Maschinen der Konkurrenz auch wohlfühlen und zu „Wiederholungstätern“ werden könnten. Also versuchen auch die Mitbewerber, so schnell wie möglich wieder ins Geschäft zu kommen.