Ischgl-Skandal: "Völlig überforderter" ÖVP-Landesrat soll abtreten

Tilg: "Behörden haben richtig agiert"

Er kommuniziere mit "niemanden", sei ein "Technokrat" und "versteckt sich hinter Arbeitsgruppen", urteilte Haselwanter-Schneider. Mit dem Misstrauensantrag wolle man nun einen "völlig überforderten Landesrat von seinen Aufgaben befreien", sagte sie und sprach auch ein Interview Tilgs in der "ZiB2" an, in dem er "elf Mal" beteuerte, dass die Behörden alles richtig gemacht hätten.