Causa Ischgl: Betroffene Hotels offenbar schon früh bekannt

Demnächst wollen Parteien im Tiroler Landtag eine Untersuchungskommission einsetzen, die sich mit dem Krisenmanagement des Landes in Sachen Coronavirus beschäftigen soll. Nun wurden neue Dokumente veröffentlicht, die mehr Licht in die Vorgänge um den Hotspot Ischgl bringen könnten.

Rückblende: Am 5. März erfuhren die Tiroler Behörden, dass mehrere isländische Gäste in ihrer Heimat nach einem Ischgl-Aufenthalt positiv auf das Virus getestet worden sind. Island erklärte Ischgl zum Risiko-Gebiet und stellte alle Reisenden, die seit 29. Februar heimgekommen waren, unter Quarantäne. Das Land Tirol teilte damals noch mit, dass die Ansteckung im Flugzeug und nicht in Tirol erfolgt sein müsse.

Detailliertes Mail

Wie nun aus einem Bericht des Profil hervorgeht, leitete das Gesundheitsministerium noch am 5. März um 15:37 Uhr ein weiteres Mail aus Island an das Land Tirol weiter, diesmal mit näheren Details: "Dear colleagues", schrieben die isländischen Behörden demnach, "we have a total of 14 cases with travel history to Ischgl via Münich". Aus dem Mail (siehe Tweet) gehe nicht nur hervor, dass einige infizierte Urlauber bereits am 29. Februar nach Island zurückgekehrt sind, außerdem hätten die Isländer in dem Mail auch alle fünf Hotels aufgelistet, in denen die positiv getesteten Skiurlauber abgestiegen waren, berichtet das Nachrichtenmagazin.