"Ischgl steht im absoluten Feuer" - ORF-Doku im Corona-Brennpunkt

Der Crash

Dann wieder der Blick zurück in den Jänner.

„Wenn keine Touristen mehr kemmen, gibt’s an Crash“ und das sei „schlecht für die Menschen.“ Auch Wien habe viel vom Tourismus, alleine schon durch die Steuergelder.

Noch einmal werden hochtrabende Zukunftspläne von „Schneekönig“ Aloys zitiert. Es gebe nur noch sieben Millionen Skifahrer in Europa, sagt er, früher seien es zwölf Millionen gewesen. Chinesen seien die neue Zielgruppe, bald gebe es dort 200 Millionen Skifahrer, die wollen trotz der neuen 800 aus dem Boden gestampften Skigebiete irgendwann auch woanders skifahren.

„Dann müssen wir in den Alpen parat sein“, sagt Aloys. Im Jänner, habe er noch vorgeschlagen, man müsse jetzt einen Film über einen chinesischen Buben machen, der in Ischgl das Skifahren lernt.

Daraus wird wohl zunächst nichts.

Nur mehr der Barkeeper im Hotel

Zurück ins Quarantänegebiet. Der junge Tourist von vorher sagt, als er von der Skipiste zurück ins Hotel wollte, sei „kein Mensch mehr im Hotel“ gewesen, „alle Angestellten weg“ Nur der Barkeeper war noch da, mit dem habe er sich „ganz gut arrangiert“.

Während eingesperrte Touristen und Küchenpersonal Moschitz noch bereitwillig berichten, herrscht von Ischgler Seite Funkstille. Nicht einmal der sonst so auskunftsfreudige Günther Aloys will etwas sagen. Er habe mit dem Bürgermeister gesprochen, alles soll nur noch „über eine Stelle“ laufen, er könne ihm nicht in den Rücken fallen mit „eigenständigen Sachen“.

Und dann sagt er noch in dem (nachgesprochenen) Gespräch: „ Ischgl steht im absoluten Feuer, da muss man vorsichtig sein. Dankeschön.“

Eine tschechische Mitarbeiterin in einem Bergrestaurant der Seilbahnen spricht sehr wohl. Sie hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Dass sie nach dem Auftreten von Fieber ins Krankenhaus Landeck gefahren sei, habe ihr Probleme eingebracht.

Sie habe dann noch, wie immer, Gläser und Besteck polieren müssen und den Gästen das Essen gebracht. Theoretisch habe sie noch Kontakt mit fast hundert Menschen pro Tag gehabt.