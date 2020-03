Image-GAU für Tirol: "Rabenschwarze Tage für Tourismus"

Gäste

Im Tourismusjahr 2019 kamen 12,4 Millionen Urlauber nach Tirol – Tagesgäste nicht mitgerechnet. Die Zahl der Nächtigungen betrug fast 50 Millionen

Quellmärkte

Die größte Gästegruppe sind die Deutschen (52,1 Prozent der Nächtigungen). Allein hier sollen hunderte Urlauber mit dem Coronavirus aus dem Tiroler Skiurlaub zurückgekommen sein

Wertschöpfung

In Tirol ist der Tourismus eine wichtige Wirtschaftssäule. Das gilt insbesondere für die einst strukturschwachen Talschaften, denen die Urlauber Wohlstand in entlegenen Bergdörfer gebracht haben. 4,5 Milliarden Euro – und damit jeder dritte Euro in Tirol – werden laut der Branche direkt oder indirekt in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft verdient

Möglicher Schaden

Die Corona-Auswirkungen im Tourismussektor könnten in Tirol Verluste in Milliardenhöhe bedeuten. Das Tiroler Wirtschaftsberatungsunternehmen Ennemoser Consulting rechnete vor, dass ein Verlust von 15 Millionen Nächtigungen und 4 Milliarden Euro Regionaleinkommen drohe