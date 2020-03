Englischer „Patient 0“ könnte sich in Ischgl infiziert haben - im Jänner

Keine Tests

Nicht nur Blands Familie wurde nach seiner Rückkehr krank, auch die Freunde, mit denen er in Ischgl war. Alle hatten die selben Symptome – der Verdacht auf Covid-19 liegt nahe. Auch in der Schule der Kinder machten Krankheiten die Runde, die ähnliche Symptome aufwiesen.

Allein, getestet wurde die Familie. Damals gab es in Großbritannien noch keinen einzigen offiziellen Fall, der erste wurde mit 31. Jänner registriert, die erste Übertragung innerhalb des Landes Ende Februar.

Bestätigt sich der Verdacht allerdings, dass Bland sich in Ischgl angesteckt hat, wäre die Pandemie in Großbritannien deutlich früher ausgebrochen als bisher vermutet. Gleiches gilt für Österreich: Die ersten beiden offiziellen Fälle wurden bekanntlich am 25. Februar entdeckt, zuvor gab es nur Verdachtsfälle. Bland war von 15- bis 19. Jänner in Österreich - das wäre ein Monat Unterschied.