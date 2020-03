Forscher und Ärzte warnen vor bis zu 70.000 Toten in Großbritannien

Britische Forscher haben eine deutliche Warnung ausgesprochen. Sie gehen von 35.000 bis 70.000 Toten in den kommenden zwölf Monaten durch Covid-19 aus, sollten nicht noch härtere Maßnahmen ergriffen werden. Das berichtet die britische Zeitung Independent. Außerdem habe die Regierung eine große Gruppe an potentiell gefährdeten Personen in ihren Überlegungen übersehen.

Zugrunde liegt eine Untersuchung des Forscherteams, die noch nicht von einer Fachzeitschrift publiziert worden ist. Sie basiert auf Gesundheitsdaten von 3,8 Millionen Briten.

